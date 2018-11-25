محمد سعد يبدأ تصويرفيلمه الجديد بتواجد كوكبة من النجوم..إليكم القائمة!

النجم محمد سعد

كشفت آخر التقارير الصحفية الخاصة بإحدى المواقع المصرية "اليوم السابع" القائمة الكاملة للنجوم الذين سيشاركون النجم محمد سعد في فيلمه الجديد "محمد حسين"، حيث انتهت الجهة المنتجة من إبرام العقود مع أبطال الفيلم خلال الفترة الماضية.

وجاء في القائمة العديد من الأسماء الرنانة في عالم الفن في مصر، ومن ضمنهم الفنانة فريال يوسف التي تجسد دور البطولة أمام سعد، والفنانة ويزو، وتم التعاقد مع مع النجم القدير سمير صبري، والنجمة مي سليم بدور رئيسي في الفيلمن بالإضافة إلى التواجد الهام للفنان الكوميدي بيومي فؤاد.

وذكرت المصادر أيضًا أن تصوير الفيلم سينطلق اليوم الأحد في منطقة الحزام الأخضر في مدينة 6 أكتوبر، وسيستمر التصوير هناك لعدة أيام، ومن ثم يتنقل كادر العمل الخاص بالفيلم لتصوير مشاهد أخرى في ديكورات خاصة للعمل، حيث سيكون هذا الفيلم سلاح محمد سعد للمنافسة في عيد الفطر القادم لعام 2019.

وتدور أحداث فيلم "محمد حسين" حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية التى تؤثر فى شخصيته وفى حياته بشكل عام، وتنشأ علاقة حب بينه وبين إحدى المترددات على الجراج، ولكنها علاقة حب من طرف واحد.