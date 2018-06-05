تعرف على المسلسلات التي يتابعها محمد صلاح في رمضان

شارك اللاعب المصري النجم محمد صلاح متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بالمسلسلات الرمضانية التي يشاهدها.

فقد نشر صلاح عبر حسابه على انستغرام صورا للمسلسلات التي يشاهدها ليعلن عن قائمة المسلسلات التي يتابعها.

ويفضل صلاح مشاهدة المسلسلات الكوميدية فيتابع (ربع رومي و سك على أخواتك)، كما كشف عن مشاهدته لمسلسل (نسر الصعيد)، حسب موقع دنيا الوطن.

وكان الممثل محمد رمضان عقب على متابعة صلاح لمسلسله وكتب عبر حسابه على تويتر (نسر ليفربول بيتفرج على نسر الصعيد، مشاهدة ممتعة يا أبو صلاح).

