محمد عادل إمام يستقبل ابنته الأولى (خديجة)

استقبل النجم محمد عادل إمام ابنته الأولى (خديجه) وقد نشر المخرج رامي إمام عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماع الشهير (انستجرام) صورة تشير إن المولودة فتاة وعلق عليها فكتب: ( الحمد لله..وصلت النهاردة خديجة محمد إمام..وأخيرا بقيت عّم)، حسب اليوم السابع.

يذكرأن آخر أعمال محمد عادل إمام هو مسلسل (هوجان)، وشارك في بطولته كل من كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة (سينرجي).