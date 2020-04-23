محمد عبده يكسر الأرقام القياسية بعد ظهوره بـ "الشورت" (فيديو)

جذب الفنان السعودي محمد عبده، اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تقديمه حفلًا غنائيًا عبر بث مباشر على "إنستغرام".

وتصدر عبده محركات البحث وبات الهاشتاغ الذي حمل اسمه، ثاني أكثر تداولًا على موقع "تويتر"، بعد تداول مقاطع فيديو من حفله الغنائي الذي بثه من منزله، وأثناء جلوسه بـ"الشورت"، وممسكًا بالعود كعادته.

وأطرب عبده المتابعين بمجموعة من أفضل أغانيه، كما وجه لهم نصيحة في نهاية البث، بألا يشغلون بالهم كثيرًا بأزمة فيروس كورونا، حتى لا يتعرضون للاكتئاب.

وحظي بث محمد عبده بتفاعل واسع من قبل المتابعين، وحرص البعض على تداول عدد من المقاطع من الحفل، ظهر في أحدهم شخص خلف الفنان السعودي، حاول المرور أمام الكاميرا دون أن يظهر.

وبلغ عدد مشاهدي البث المباشر لعبده أكثر من 150 ألف شخص، ليحقق بذلك رقمًا غير مسبوق، كما تفوق على الرقم القياسي لنسب مشاهدة البث المباشر لحفلات النجوم "أون لاين"، والمسجل باسم النجمة العالمية تايلور سويف.

محمد عبده يكسر رقم تايلور سويفت في عدد مشاهدات البث المباشر على انستغرام بعد وصوله الى 151 الف مشاهدة. pic.twitter.com/sktZndnAmW — Celebs Arabic (@CelebsArabic) April 22, 2020

ومن بين التعليقات التي جاءت على حفل محمد عبده: "التايم كله يصير أغاني الحفلة والناس كلها طربانة ورايقه والترند".

وكتب آخر: "باسم الحفلة، والله إن أبو نوره نعمة، دايم أدعو إن الله يطول في عمره وما يحرمنا منه"، وعلق ثالث: "الحمدلله حضرت حفله لأبو نوره وأنا في البيت".

محمد عبده قبل يقفل البث يقدم لكم نصيحة "لاتفكّروا في ذيك الهرجة" ، خوفًا عليكم من الاكتئاب .. مجموعة أنسان ❤️ pic.twitter.com/fm1RuodCGk — 𝙼𝙾𝙷𝙰𝙼𝙼𝙴𝙳 𝙰. (@M_algnnam) April 22, 2020

وكان محمد عبده قد أثار جدلًا واسعًا بعد تصريحاته الأخيرة حول الغناء، حيث قال إن الغناء الماجن حرام.

وأكد عبده خلال مداخلة له ببرنامج الإعلامي وائل الإبراشي، أنه يوافق رأي العلماء حول حرمة الغناء الماجن.

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