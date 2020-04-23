يسرا اللوزي تحسم الأمر بشأن مرضها

تداول رواد السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا تفيد بمرض الفنانة يسرا اللوزي، بعد نشرها صورة لها بالكمامة الأمر الذي نفته تمامًا من خلال حسابها الرسمي على (تويتر).

قالت يسرا اللوزي : (انا لست مريضة .. الحمد لله .. كنت اشارك جمهوري كيفية الاعتناء بالنفس عند الخروج للضرورة لكشف متابعة الحمل .. ارجوا عدم نشر اشاعات كاذبة.. شكرا)، حسب موقع صدى البلد.

يذكر أن نشرت يسرا اللوزي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام) بالكمامة.

وعلقت يسرا على الصورة قائلة: (هذا ما أبدو عليه عندما أذهب إلى الدكتور).