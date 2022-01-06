محمد عبده يرزق بمولوده الحادي عشر و يطلق عليه هذا الاسم

رُزق الفنان السعودي محمد عبده بمولود جديد له أمس الثلاثاء، وأطلق عليه اسم (سلمان).

وكتب عبده، عبر حسابه الرسمي بموقع (تويتر): (الحمدلله رب العالمين.. رُزقت فجرَهذا اليوم بمولود أسميته (سلمان) تيمنًا باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله).

تفاعل آلاف جمهور الفنان الكبير، مع الخبر، وقدموا له التهنئة بمولوده الجديد، والمولود الجديد الصغير هو الابن الحادي عشر للفنان السعودي الذي يبلغ من العمر 72 عاما، إذ أعلن في 2018 عن مولده اسماها (العنود) وكانت هي العاشرة بين إخوانها.

وأحيا الفنان محمد عبده، نوفمبر الماضي، حفل (ليلة أسير الشوق) على خشبة مسرح محمد عبده أرينا في المملكة العربية السعودية، ضمن ليالي موسم الرياض، والذي أقيم تكريما للشاعر الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، تقديرا لمشواره الشعري.

وشارك في الحفل عدد كبير من نجوم الأغنية في مقدمتهم فنان العرب محمد عبده، عبدالمجيد عبدالله، عبادي الجوهر، راشد الماجد، أصالة نصري.