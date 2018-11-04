محمد عبده يكشف عن مرضه وسفره للعلاج!

محمد عبده

كشف الفنان السعودي محمد عبده عن تواجده خارج السعودية وذلك من أجل العلاج عبر تغريدة نشرها على حسابه الخاص في تويتر، وجاءت التغريدة بمثابة توضيح عن سبب عدم مشاركة عبده في الاحتفالات الوطنية بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للمناطق الشماليه بالسعودية وكتب قائلًا: "إلى أحبتي جمهور الفنون والثقافه يؤسفني عدم إشتراكي في الفرحة الوطنية بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للمناطق الشماليه وذلك لتواجدي خارج المملكة حتى العاشر من شهر نوفمبر ٢٠١٨ للعلاج".

وعبر جمهور فنان العرب عن قلقهم متسائلين عن طبيعة المرض الذي ألم به، إلا ان الفنان السعودي التزم الصمت حيال أسئلة جمهوره الكثيرة حول وضعه الصحي ولم يكشف عن طبيعة مرضه وما يعانيه.

والجدير بالذكر أن الفنان محمد عبده عاش صدمة صعبة بعد وفاة شقيقيه إذ توفي شقيقه أحمد في يوليو الماضي، وبعد مرور شهر فقط على وفاته توفي شقيقه عثمان مما شكل صدمة كبيرة للفنان والذي خسر شقيقان في فترة قصيرة.