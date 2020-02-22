محمد عساف يطرح أغنية (شهالحلاوه) و باللهجة العراقية

أطلق الفنان محمد عساف أحدث أغانيه باللهجة العراقية عبر موقع الفيديوهات (يوتيوب)، والتي حملت عنوان (شهالحلاوه) التي تعامل في إنجازها مع أسماء لامعة في مجال الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقي خصوصا بعد النجاح الكبير للعملين السابقين اللذين طرحهما محققا من خلالهما انتشارا واسعا في العالم العربي من خلال أغنية (مكانك خالي) و(بصراحة) على كافة المتاجر الإلكترونية.

وجاء هذا العمل مكملًا لمسيرة التألق والنجاح باللهجة العراقية بعد إن أعاد تجربته في الغناء مع الشاعر رامي العبودي والملحن علي صابر والموزع الموسيقي عثمان عبود .