محمد عساف يطرح (أنا استاهل) و باللهجة العراقية

طرح المطرب الفلسطيني محمد عساف أحدث أغانيه وباللهجة العراقية، و التي تحمل اسم (أنا استاهل) وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب).

أغنية (أنا استاهل) من كلمات قصي عيسى، الحان علي صابر، توزيع عثمان عبود، ميكس وماستر جاسم محمد.

وبدأت هذه الأغنية تحقق رواجا كبيرا بين الجمهور الذين عبّروا عن اعجابهم بها.

تعاون محمد عساف لإتمام الأغنية مع الشاعر قصي عيسى والموزع عثمان عبود، اليوم، يأتي بعد جولة أمريكية ناجحة قام بها خلال شهر مايو/أيار المنصرم.

يذكر أنّ العمل جارٍ على تحضير أغنية ثانية ستصدر في موسم الصيف أيضاً، ويحضر لها عساف بتأن كبير لتكون الأغنية مفاجأة الموسم.