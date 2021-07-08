محمد عساف يطرح كليب (عاش الحلو) من ألبوم (قصص عن فلسطين)

رح المطرب محمد عساف عبر قناته الرسمية بموقع (يوتيوب) أغنية جديدة بعنوان (عاش الحلو)، و هي من كلمات سامي عفانة، وألحان محمد المدلل، وتوزيع محمد خيرة.

الأغنية هي السادسة من ألبوم محمد عساف الغنائي الأحدث (قصص عن فلسطين)، وسبقها إصدار 5 أغنيات هي (يا بنات بلادنا، بحرك غزة، جينالك يا فلسطين، ليّا وليّا"، وفيديو كليب أغنية (عالحارة) التي تولى تلحينها بنفسه.

و كذلك كان الفنان الفلسطيني محمد عساف قد طرح ​ ​فيديو كليب أغنية (​عالحارة​)، من ألبومه الجديد (قصص عن فلسطين)، الأغنية من كلمات سامي عفانه، ألحان محمد عساف، توزيع وهندسة صوتية محمود عمار، والكليب من إخراج صلاح الحو.

وألبوم عساف الجديد (قصص عن فلسطين)، هو الرابع في مسيرته الفنية، واختار أن يكون ألبوماً فلسطينياً، معتمداً سياسة الترويج له عبر طرح أغنياته تباعاً وعددها 7، (ميدلي فلسطين، يا بنات بلادنا، ليّا وليّا، بحرك غزة، يا رام الله اليوم، عاش الحلو، عالحارة).

وكان عساف أعلن أن هذا الألبوم هو رسالة حب ووفاء لفلسطين ببحرها وجبالها ومدنها وقراها وأهلها الطيبين وشبابها وبناتها.