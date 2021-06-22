محمد عساف يطرح كليب (ليا و ليا) من ألبوم (قصص عن فلسطين)

طرح الفنان الفلسطيني محمد عساف، عبر قناته الرسمية بموقع (يوتيوب)، أغنية جديدة بعنوان (ليا وليا) من ألبومه الغنائي الجديد (قصص عن فلسطين)، حسب موقع مصراوي.

الأغنية من كلمات سامي عفانة، ألحان محمد المدلل، وتوزيع محمد خيره، وتقول كلماتها: (ليا وليا وهي يا ليا.. هي جفرا فلسطينية.. هي إم الثوب مطرز.. يا شالا أحلى كوفية.. ليا غنية سمعناها.. من صغرنا ورددناها.. يمضي العمر وما بننساها.. ليلى ليلى اليافاوية).

يذكر أن ألبوم (قصص عن فلسطين) يضم سبع أغاني هي: (بحرك غزة، ليا وليا، يا بنات بلدنا، رام الله، ع الحارة، عاش الحلو).