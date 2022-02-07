محمد عساف يعلن عن استقباله طفله الأول.. ويطلق عليه اسم "ريان"

أعلن الفنان الفلسطيني محمد عساف منذ ساعة عن قدوم طفله الاول الذي اختار له اسم ريان وقال في منشور له عبر حسابه الخاص على فيسبوك: " {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا}الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركً علي ما وهبنا وأتم ولادة زوجتي على خير وسلام قبل عدة أيام رزقني الله بمولود اسميته ( ريان ) أسال الله ان ينفعنا به ويجعله من البارين"، وتفاعل جمهور الفنان الفلسطيني مع الخبر موجهين له التهاني والتبريكات.

وربط البعض ان عساف اختار اسم ريان تيمنًا بالطفل المغربي ريان التي شغلت حادثة وفاته بعد وقوعه في البئر العالم اجمع وتفاعل معها الجمهور وشكلت وفاته صدمة كبيرة جدًا عبر السوشال ميديا

محمد عساف وزواجه من ريم عودة

وكان الفنان الفلسطيني محمد عساف قد ارتبط بفتاة من خارج الوسط الفني تدعى ريم عودة، في شهر اغسطس من عام 2020، وحرص عساف على ابعاد حياته الخاصة عن الجمهور

وكان الفنان الفلسطيني قد ارتبط بخطوبة بالاعلامية الفلسطينية لينا القيشاوي في عام 2016 ولم تستمر هذه العلاقة طويلًا وانتهت بالانفصال دون الكشف عن اسباب هذا الانفصال

يُشار إلى ان محمد عساف بدأ مشواره الفني من خلال برنامج المواهب اراب ايدول الذي شارك بموسمه الثاني ووصل للمرحلة النهائية مع الفنانة السورية فرح بسيسو والفنان احمد جمال