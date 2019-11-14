محمد عسّاف يُلغي حفله في السعودية تضامنًا مع أهل غزة وهذا ما قاله

أعلن الفنان ومحبوب العرب محمّد عسّاف عن إلغاء حفله في السعودية والذي كان من المقرر أن يحييه يوم الجمعة المقبل الـ15 من نوفمبر، حيث أصدر بيانًا رسميًا بذلك عبر صفحته على مواقع التواصل، إلى جانب قيام هيئة الترفيه أيضًا بتأكيد ذلك من خلال حساباتها الرسمية.

وبحسب ما قال عسّاف، فإن إلغاء أو تأجيل حفله في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، جاء تضامنًا مع أهل غزة في ظل العدوان الذي يتعرضون له من الاحتلال والقصف الذي راح ضحيته عشرات الشهداء، وعلق قائلًا: "جمهوري في السعودية اعتذر عن تأجيل الحفل بسبب العدوان على اهلنا في غزة شاكرًا تفهمكم".

من جهة أخرى، كان من المقرر أن تكون حلا الترك حاضرة في ذات الليلة مع محمد عسّاف، وحتى الآن لم تذكر أي جهة رسمية عن أي تغيير على حفلها في "ونتر ويندرلاند"، لذا ستكون الترك منفردة مع الجمهور السعودي يوم الجمعة في أول حفل لها هناك.

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