هيفاء وهبي تنافس في الموسم الرمضاني المقبل بـ"أسود فاتح"!

هؤلاء هم نجوم مسلسل "أسود فاتح" الذي سيعرض في رمضان ٢٠٢٠ 😻🔥 #هيفاء_وهبى #أحمد_فهمي #شريف_سلامة #صبري_فواز #محمد_فراج #لبنان #مصر #عرب #مشاهير #أسود_فاتح #قريبا

