هيفاء وهبي تنافس في الموسم الرمضاني المقبل بـ"أسود فاتح"!

تستعد النجمة اللبنانية "هيفاء وهبي" لدخول الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل من إنتاج شركة "صباح إخوان" تحت اسم "أسود فاتح"، ويعد التعاون الأول لوهبي مع الشركة المنتجة للعمل.

ملامح كاست المسلسل أصبحت شبه واضحة، إذ إنضم النجم المصري أحمد فهمي إلى أسرة المسلسل بجانب "محمد فراج، شريف سلامة، وصبري فواز.

على الرغم من التكتم على تفاصيل المسلسل، إلا أن بعض المصادر أفادت أنه سيصور بين مصر ولبنان ضمن إطار إجتماعي عصري.

من جهة أخرى، تكمل النجمة اللبنانية "هيفاء وهبي" تصوير مشاهدها من فيلمها القادم "أشباح أوروبا" إلى جابب "أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر" بالإضافة لنخبة من النجوم.

حمست الفنانة اللبنانية جمهورها بنشر صورة لها من الكواليس بجانب الممثل المصري مصطفى خاطر وعلقت عليها "اتنين من أشباح أوروبا بيخططوا لصاحب المطعم! شبحنا التالت بيخطط لمصيبة تانية في مكان تاني".

وظهرت هيفاء بلوك جريء، بشعر أشقر نال إعجاب الجمهور الذي لم يتردد بالتعبير عن إعجابه باللوك في التعليقات على الصورة.

يذكر ان الفيلم من إنتاج مدير أعمال الفنانة "محمد وزيري" بأول تجربة سينمائية له.

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