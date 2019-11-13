الدكتورة خلود تُقلق جمهورها بعد وعكة صحية مفاجئة أدخلتها المستشفى (تفاصيل)

حالة من القلق والترقب عاشها جمهور الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود على مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد أن كشفت عبر حسابها على سناب شات عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة وصداع قوي اضطرها للذهاب إلى المشفى للوقوف على أسباب هذه الآلام.

وكانت الدكتورة خلود قد شاركت عدة منشورات على سناب شات، تحدثت فيها عن ما أصابها وما تشعر به، وقالت: "انا بالمستشفى فيني صداع قوي ومو قادرة افتح عيوني من الصداع وبردانه ومو متحملة الاضاءة..خليتهم يسكرون ليتات "أضواء" المستشفى علشان اقدر اهدا".

وتابعت: "امين اول مرة يشوفني بهالحالة..راح يسوولي اشعة مقطعية بالراس"..وأثارت قلق محبيها بعد أن اختتمت كلامها قائلة: "اللهم إني استودعتك أثمن أشيائي وأقربها إلى قلبي".

ولكن في وقت لاحق أعلنت الدكتورة خلود مغادرتها المستشفى وطمأنت متابعيها على حالتها، شاكرة كل من ساندها وسأل عنها في أزمتها الصحية، وقالت: "مشكورين على سؤالكم وخوفكم علي..أنا صرت وايد أحسن الحمدلله".

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