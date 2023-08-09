محمد عطية: الدين سبب انفصالي عن ميرا.. ولا أعيش قصة حب

كشف الفنان المصري محمد عطية أنه كان على علاقة بزميلته ميرا مخائيل، حتى بعد انتهاء برنامج المواهب "ستار أكاديمي"، مشددًا أن علاقتهما كانت حقيقة وليست جزءًا من العرض.

محمد عطية عن علاقته بميرا مخائيل

ولفت عطية، خلال لقاء له في أحد اللقاءات الإذاعية، إلى أن علاقته بميرا استمرت لـ3 سنوات والنصف بعد انتهاء البرنامج، لكنهما ما يزالان صديقان مقربان، رغم زواج الأخيرة وإنجابها طفلًا.

وقال عطية: "كنت بحبها فعلًا في برنامج ستار أكاديمي، وفضلنا 3 سنين ونص متصاحبين بعد برنامج ستار أكاديمي، وهي دلوقتي متجوزة وهي صديقة رائعة".

سبب انفصال محمد عطية بميرا مخائيل

وعن سبب الانفصال، كشف عطية أنه يعود لاختلاف الأديان، رغم أنه لم يكن لديه أي مشكلة في الارتباط بها، قائلًا: "عندي اعتقاد شخصي إنه الحب بنزرع في الإنسان من ربنا، فما اعتقدش ربنا حيتضايق لو إنت انتهيتي مع شخص بحبك وبتحبيه وبتعملوا حياة كويسة وبتعملوا بيت كويس، وبتعاملوا الناس كويس.. أصلًا في الآخر فكرة الدين هو عايز يهذب البشرية وتخليها تحب بعض".

وشدد الفنان أن أساس العلاقة ليس الحب، بل قدرة الشريكين على التعايش مع الآخر، وتقبلهم لبعضهما البعض، واستطاعتهما الاختلاف على الآراء بطريقة راقية.

صفات شريكة محمد عطية

وبيَّن أن شريكة حياته المستقبلية لا بد أن تكون قوية، وتآمن بالمساواة، ومستقلة بذاته، إذ ليس بمقدوره العيش مع امرأة ضعيفة.

وحول ما إذا كان على علاقة، أوضح أنه لا يعيش قصة حب في الوقت الراهن، وليس من الضروري أن يتزوج.

