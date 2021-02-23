عمرو دياب يوجه شكر خاص لطليقاته الثلاثة.. ما القصة؟

ما يزال إعلان العطر الذي شاركه الفنان المصري عمرو دياب مع معجبيه عبر منصات التواصل الاجتماعي حديث الجمهور.

ونال إعلان العطر الخاص بدياب جدل كبير ضمن اتهامات بعدم احترام المرأة والانتقاص من قيمتها خاصةً أنه أظهر أن النساء وقعن في حب الفنان بسبب رائحة عطره.

ودفعت الانتقادات المتداولة الجمهور للتركيز بتفاصيل الإعلان والتي من بينها عبارة كُتبت على طاقية عمرو دياب وجاء فيها "شكرا شكرا شكرا"، ليربطها الجمهور مباشرة ً بطريقة مضحكة بعلاقات دياب السابقة والتي كان أولها من الفنانة شيرين رضا والتي هي والدة ابنته نور، وزوجته الثانية زينة عاشور التي رزق منها بثلاث أطفال، وصولاً لـ دينا الشربيني التي انفصل عنها مؤخراً.

بالعودة لعلاقة دياب والشربيني فقد كانت قد انتهت بطريقة بشعة بعد أن طالبت الأخيرة بضرورة إشهار زواجهما رغبةً منها بإنجاب أطفال من الفنان المصري وربما بعض الغيرة من زميلاتها اللواتي دخلن القفص الذهبي بحفلات كبيرة ومن بينهم "درة زروق وهنادي مهنا".

إلا أنه وبحسب المتداول رفض الفنان المصري الإشهار لأنه ما زال متزوجاً من زينة عاشور بعقد أجنبي مما يعني أنه في حال طلب الطلاق أو أراد الزواج مجدداً عليه أن يتخلى عن نصف ثروته لصالحها.

وانتهت علاقة الثنائي بالطلاق على الرغم من أن الإعلامي المصري عمرو أديب قرر التدخل ونظم جلسة لكليهما، إلا أن الصلح لم يستمر سوى لساعات محدودة كما هو متداول. أيضاً تم تداول خبر مفاده أن الشربيني اتجهت ل دبي ليلة رأس السنة بغاية الصلح للمرة الثانية مع دياب إلا أن الأخير رفض مقابلتها لتنتهي الحكاية بشكل رسمي.

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