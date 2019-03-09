محمد محسن وزوجته هبة مجدي كتاب مفتوح وتفاصيل شخصية مع منى الشاذلي (فيديو)

محمد محسن وزوجته هبة مجدي مع منى الشاذلي

استضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" كل من الفنان محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدي، وسيطرت على الحلقة أجواء الضحك والمرح معظم الوقت، حيث تطرّق كل من الزوجين في الحديث عن بعض تفاصيل حياتهما الشخصية وعن ابنتهما دهب.

وتم خلال الحلقة عرض بعض الصور التي التقطتها هبة مجدي من داخل المنزل، وهي صور للمقتنيات الغريبة التي يقوم زوجها محمد محسن بشرائها ووضعها في أماكن مميزة في المنزل، وكان من بين تلك المقتنيات تمثال خشبي محفور قام بشرائه من الهند، وأكدت الفنانة المصرية أنها تخاف من هذا التمثال قائلة: "بترعب لما بعدي من جنبه بليل".

وأضافت هبة مجدي أمر آخر أكثر طرافة دفع الجمهور للضحك بشدة، وهو أن زوجها قام بشراء ميكروفون كالذي يستخدمه الباعة المتجولون، بهدف أن يغني من خلاله مع ابنته دهب، وأضاف محسن أن ابنته تقوم بالنداء في الميكروفون "بيكيا" تمامًا كالباعة في الشارع، لتعلو الضحكات من كل مكان في المسرح.

يشار إلى أن هبة مجدي ستكون لها مشاركات عدة في أكثر من عمل درامي خلال موسم رمضان القادم لعام 2019، ومن بين هذه الأعمال: "ولد الغلابة" مع أحمد السقا، و"طلقة حظ" مع مصطفى خاطر وأيتن عامر.