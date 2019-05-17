محمد ممدوح يتعرض للتنمر و هكذا دافع جمهوره عنه

تعرض الفنان محمد ممدوح إلى انتقادات كبيرة بسبب مخارج الألفاظ غير الواضحة بمسلسلي (قابيل) و(ولد الغلابة)، الذى يعرض على شاشة MBC مصر.

و دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) #محمد_ممدوح ، وتصدر الهاتشتاح قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى (تويتر) .

وجاءت التعليقات كالتالي:

محمد ممدوح من المُمثلين اللي يتحط في اي دور يمثله حرفيا زى ما بيقول الكتاب ..مُمثل راقي بمعنى الكلمة ، بيعرف من اين يُأكل الدور ، بيعرف ازاي يسيب علامة في كل دور بيمثله.

شكرا للفنان الرائع والمتميز محمد ممدوح حقيقي أداء يدل على موهبة كبيرة زي ما خلتنا نحبك في جراند اوتيل خلتنا نكره ضاحي بأدائك وصلتنا لاحاسيس مختلفة شكرا جداا على المسلسل الجميل #ولد_الغلابة.

محمد ممدوح أثبت لكل الحاقدين وقاعدين يقطعوا فخلق الله أنه متربي أحسن منهم حاجه قمة الرقي يعني دا غير موهبته وفنه الجميل.

التنمر ده من اسوأ الحاجات اللي ممكن يتعرض ليه الإنسان.. انا بحب محمد ممدوح جدا وبفهم كلامه عادي.