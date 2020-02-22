محمد منير يحيي أولى حفلاته في السعودية

يستعد المطرب المصري، محمد منير، لإحياء أول حفل غنائي له في المملكة العربية السعودية.

وسيقام الحفل، الجمعة 28 شباط/فبراير الجاري، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، في جدة.

و من المقرر أن يقام حفل احتفاء باللغة العربية، و يتخلله استعراض من فرقة رضا المصرية للفنون الشعبية، وحفل غنائي ساهر لمحمد منير.

ومن المتوقع أن يؤدي محمد منير في الحفل، مجموعة من أشهر أغانيه، منها نعناع الجنينة، وفي عشق البنات، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الأخير وطن، ومنها، طاق طاقية، ابعد عينيك عني، لو باقي في عمري.