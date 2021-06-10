محمد منير يطرح برومو أغنية (اللي باقي من صحابي)

طرح الكينج محمد منير ، عبر حسابه الرسمي على تطبيق (انستجرام)، برومو أغنيته الجديدة التي تحمل اسم (اللي باقي من صحابي)، مؤكدًا على طرحها قريبًا، وشوق جمهوره لها.

يأتي ذلك بعد ما كشف الشاعر أحمد حسن راؤول أحدث أغانيه والتي يتعاون فيها مع الكينج محمد منير .

ونشر راؤول عبر صفحته على موقع التبادل الاجتماعي (فيسبوك) صورة للكينج منير وكتب عليها (بسم الله .. المفاجأة)، تابع :( قريبا الكينج محمد منير .. أغنية " اللي باقي من صحابي).

يذكر أن أغنية (اللي باقي من صحابي)، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.