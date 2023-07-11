محمد منير يعلن عن جولته الغنائية في أمريكا ويكشف عن المواعيد

البوابة-يستعد النجم محمد منير لتقديم جولة غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

ومن المقرر أن يقدم محمد منير ثلاث حفلات بداية من يوم 1 سبتمبر /أيلول في نيويورك، ويوم 9 سبتمبر/أيلول في كاليفورنيا، ويوم 16 سبتمبر /أيلول في فلوريدا.

ونشر محمد منير بوستر الحفل الذي يوضح كافة التفاصيل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) و علق قائلا: (نتطلع إلى الأمام ، أراك هناك).

ومؤخرا، أحيا محمد منير مؤخرا حفل (مشواري) الذي أقامته الهيئة العامة للترفية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية للاحتفاء بالمشوار الفني المُمتد و الحافل للنجم الكبير محمد منير.

و قدم الفنان محمد مُنير خلال الحفل نُخبة من أبرز أعماله الفنية في رحلته التي امتدت لما يقرب من نصف قرن من العطاء الفني المتواصل.