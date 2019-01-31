محمود الجندي

حل الفنان محمود الجندي، ضيفًا على برنامج "حفلة 11" مع الإعلامية سمر يسري، مساء أمس الأربعاء، على شاشة (on E)، ووجه "الجندي" رسالة للفنان أحمد الفيشاوي قائلًا: "استرجل، الوشم والتاتو ده مش أسلوب رجالة، ولو أحمد الفيشاوي ابني، أنا كنت اتبريت منه".

وأكمل الفنان محمود الجندي حديثه أنه يعرف أحمد منذ أن كان صغيرا لهذا يرفض الشكل الذي يظهر به ويوجه له رسالة واحدة وهي "استرجل"، وأكد أنه ينصحه لأنه يعتبره ابنه، وهو أول من أدخله عالم التمثيل والسينما منذ كان طفلًا، لهذا هو يتمنى له الأفضل دائمًا.

يشار إلى أن آخر أعمال محمود الجندي فيلمي "بني آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربيني وهنا الزاهد، و"سوق الجمعة" مع عمرو عبد الجليل وريهام عبد الغفور ومجموعة من الفنانين.