محمود العسيلي و زوجته يحتفلان بعيد زواجهما

احتفلت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بعيد زواجها من النجم محمود العسيلي ، حيث نشرت صورة تجمعها عبر حسابها على موقع (إنستغرام)، وعلقت عليها: (عيد زواج سعيد حبيبي.. أشكر الله كل يوم على إدخالك في حياتي.. أنت تجعلني شخصًا أفضل.. ربنا يخليك ليا أحبك)، ليرد عليها محمود العسيلي من خلال التعليقات، متغزلًا فيها، (أحبك).

بدوره شر العسيلي، صورة تجمعه مع زوجته، عبر حسابه على (إنستغرام)، وعلق عليها : (ذكرى زواج سعيدة يا مدام عسالكس.. بحبك)، لترد عليها أمنية في التعليقات ( بحبك أوي يا عسالكس).

يذكر ان محمود العسيلي قد طرح مؤخرا أحدث أغنياته التى تحمل اسم (قلقان)، على موقع (يوتيوب)، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع وميكس وماستر على فتح الله.