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محمود العسيلي يحتفل بعقد قرانه و يعلن موعد الزفاف (صور)

منشور 08 كانون الثّاني / يناير 2020 - 04:14
محمود العسيلي يحتفل بعقد قرانه
محمود العسيلي يحتفل بعقد قرانه

عقد الفنان محمود العسيلي قرانه مساء اليوم من خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم في الإسكندرية، وقال العسيلي في تصريحات صحفية مؤخرا إن حفل الزفاف من المنتظر أن يقام يوم الجمعة المقبل.

وكان العسيلي، قد حرص على مشاركة جمهوره خطته للعام الجديد، والخطوات التي سيتبعها في 2020، ونشر مجموعة من الصور له من كواليس حفلته التي أحياها في رأس السنة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير (انستجرام)، وكتب: (قرارات جديدة للعام، كن لطيفاً وممتعاً، وافعل ما يجعلك سعيدًا، ولا تنظر إلى الوراء، وكل عام وأنتم بخير).

 


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