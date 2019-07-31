محمود العسيلي يعلن خطوبته على خبيرة تجميل حسناء (صور)

في جوعائلي بسيط احتفل الفنان محمود العسيلي بخطوبته على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بإحدى القرى في الساحل الشمالى، واقتصر الحفل على الأقارب و الأصدقاء.

وشارك العسيلى، جمهوره عبر حسابه على (إنستجرام)، بصور من خطوبته عبر خاصية (ستوري)، وانهالت التعليقات المباركة من قبل جمهوره، متمنين له زواج و حياة سعيدة، حسب اليوم السابع.

يذكر أن محمود العسيلى يستعد لطرح كليب جديد، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع على فتح الله، ومن المقرر أن يتم طرحه في شهر أغسطس/آب المقبل.