محمود العسيلي يلبي رغبة إحدى متابعاته في إحياء حفل زفافها

لبى النجم محمود العسيلي رغبة احدى متابعينه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، والتي أبدت رغبتها في أن يحيي عسيلي حفل زفافها، حيث فاجئ العسيلى المتابعين، وهذه المتابعة تحديدا حينما سألها عن موعد زفافها.

في البداية قالت الفتاة التي تدعى اسراء محمود): (أنا عايزه العسيلى يغني في فرحي بليز )، ليرد عليها العسيلي قائلا : ( فرحك امتا؟)، لترد عليه إسراء قائلة: (في شهر 11)، حسب موقع اليوم السابع.

وأبدت إسراء سعادة كبيرة بتواصل العسيلي معها، وموافقته على إحياءه حفل الزفاف، فيما شارك عدد كبيرة من إسراء فرحتها، على موافقة العسيلي، كما دخل عدد من المتابعين، ليطلبوا من العسيلى أن يحيى حفلات زفافهم.