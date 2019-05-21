مختلف تمامًا...سيف علي خان يكشف عن لقطة من خلف كواليس فيلمه الجديد المُنتظر

تشهد صناعة الأفلام الهندية حاليًا ازدهارًا واضحًا، حيث شارك كوكبة من النجوم المخضرمة والشباب أيضًا في العديد من الأفلام تم إصدارها حديثًا، فضلًا عن أن هناك مجموعة من الأفلام المُنتظر إصدارها.

هذا ويأتي النجم "سيف علي خان" من بين النجوم المُنتظر ظهورهم، ومن المقرر ظهوره في فيلم من إخراج " نافديب سينغ"، وفي حين أنه لم يتم بعد اختيار اسم للفيلم، إلا أن التقارير كشفت أن "سيف" سيلعب دور أحد الهندوس العراة المقدسون، والمعروفون باسم "ناجا سادو".

ومن خلال ما تكشفه مجلة "بينك فيلا" من صور حصرية من خلف كواليس الفيلم المُنتظر، يبدو "سيف" مختلفًا تمامًا، حتى أنه يصعب التعرف عليه، كما أن اطلالته تشبه إطلالة "جاك سبارو" الشهير، مع ملامحه الحادة وخصلاته الطويلة.

هذا وأوضح "سيف" أن في أيام التصوير، يستغرق مكياجه حوالي ساعتين، كما قال إن ذهابه للتصوير بتلك الإطلالة وهذا الزي، يُشعره وكأنه يذهب إلى حرب كل يوم، خاصة أنه أوضح أنه يصور في الوحل ووسط ارتفاع درجة الحرارة.

وعن طبيعة شخصيته، قال "سيف": "ألعب دور ناجا سادو انتقامي، ويقتل جندي بريطاني"، كما كشف أن ابنه "إبراهيم" و"كيان" ابن كاريشما كابور، يشعرا أنه يشبه "جاك سبارو".

هذا ومن المقرر أن يصدر الفيلم في 6 سبتمبر هذا العام، هذا وقال "سيف" إن هذا الفيلم سيخلق نوعًا وأسلوبًا خاص به.

للمزيد من قسم عالم بوليوود: