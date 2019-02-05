محمود حجازي في (أبو العروسة 2) يتعرض للنقد و السخرية و هذا هو السبب

مخمود حجازي في (أبو العروسة 2) يتعرض للنقد و السخرية

تعرض الفنان محمود حجازي لانتقادات واسعة على مواقع السوشيال ميديا بسبب مشاهده الرومانسية المبالغ بها في الجزء الثاني من مسلسل (أبوالعروسة). و يجسد حجازى شخصية طارق زوج زينة التى تقدمها ولاء الشريف ووصف الجمهور مشاهده بالانفعالات الزائدة، حسب موقع صدى البلد.

وقام أحد رواد السوشيال ميديا بعمل فيديو ساخر ردا على مشاهد الفنان محمود حجازي في المسلسل.

(أبو العروسة) ينتمي لنوعية أعمال الـ60 حلقة، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم، سيد رجب، ونرمين الفقى، وسوسن بدر، ورانيا فريد شوقي، ومدحت صالح، ومحمود حجازي، وهو من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور.