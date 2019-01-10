مدحت صالح يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن سمية الحشاب

أثناء حلوله ضيفا على أحد البرامج، كشف الفنان مدحت صالح أنه سبق وارتبط بزواج عرفي بالفنانة سمية الخشاب لمدة عامين، فيما لم تنفِ الفنانة أمر الزواج او عدمه كعادتها بالرد على الشائعات، حسب موقع شبكة سبق.

من ناحية أخرى، كانت سمية الخشاب قد واجهت العديد من الشائعات حول توتر علاقتها بزوجها الفنان أحمد سعد، وهو الأمر الّذي نفته مؤخرا، وتحلم الخشاب بأن يقدما سوياً عملاً، يتضمن بعض الأغنيات والإستعراضات كتجربة مختلفة عن باقي أفلامها، ولكن حتى الآن لم تتعاقد بشكل رسمي، حيث أنها لا تزال في مرحلة الإتفاقات الأولى.