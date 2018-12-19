(مدد) ثاني تجارب سلاف فواخرجي الإخراجية مهدد بالفشل

سلاف فواخرجي

رغم حصول الممثلة السورية سلاف فواخرجي على كافة الموافقات، لخوض ثاني تجاربها الإخراجية عبر فيلم (مدد)، إلا أن المؤسسة العامة للسينما مازالت رافضة لإنتاجه لأسباب مجهولة.

و رفضت فواخرجي عدة عروض من عدة شركات إنتاج عربية، إلا أن كانت ولا تزال مصرة على إنجازه في المؤسسة الحكومية التابعة لوزارة الثقافة، خاصة أن الفيلم سوري ويحمل قصة سورية بحتة، حسب موقع الفن.

فواخرجي خاضت أولى تجاربها الإخراجية بفيلم (رسائل الكرز) عام 2015، من بطولة غسان مسعود وجيانا عيد وباسل حيدر وأنطوانيت نجيب ومحمود نصر ودانا مارديني، وحصلت من خلاله على أربع جوائز في مهرجانات في لبنان والعراق ومصر والجزائر.