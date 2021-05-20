مديحة الحمداني تخرج عن صمتها بشأن تطورات علاقتها بقصي خولي

ظهرت مؤخرا التونسية مديحة الحمداني، للرد على التساؤلات التي أثيرت حول علاقتها بالفنان السوري قصي خولي، ووالد ابنها الوحيد (العميد جونيور)، في ظل حرصها وقصي، على عدم مشاركة جمهورهما بصور لابنهما، واضحة الملامح.

قالت الحمداني عبر (ستوري) حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديو (إنستجرام)، إن العلاقة مع والد ابنها تقوم على الاحترام والتقدير، واصفة إياها بأنها من أرقى أنواع العلاقات.

وأكدت أن هذا الرد يخص من يهمهم كثيراً معرفة طبيعة العلاقة بينها وبين والد ابنها، مشددة على أن العلاقة حالياً شراكة، لتربية الطفل الوحيد بينهما، كونه بمثابة روحهما وحياتهما، ويتمنيان له السعادة والنجاح.





وجاءت إجابة مديحة الحمداني، بعدما نشر قصي خولي صورة جديدة له مع ابنه (العميد جونيور)، عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديو (إنستجرام)، ظهر خلالها في نزهة وسط الطبيعة بلقطة عفوية لفتت الأنظار، حسب موقع دنيا الوطن.

وعلق قصي خولي، على الصورة باقتباس قائلاً: (ما كان صامتاً في الأب يتحدث في الابن، وغالباً ما أجد في الابن سر الأب المكشوف).





وعقب خولي، قائلاً: (الآباء، مثل الأمهات لا يولدون. ينمو الرجال إلى آباء، والأبوة هي مرحلة مهمة للغاية في تطورهم). واختتم بقوله: (العميد فارس خولي الله يحميك ويحرسك يا روحنا ويحمي أطفال العالم جميعاً، الحمد لله على هالنعمة العظيمة).