مديحة حمدي تنشر شائعة وفاة سمير صبري و النجم يرد: (قلة أدب!)

اعتذرت الفنانة مديحة حمدي عن نشرها خبر وفاة الفنان القدير سمير صبري متمنيةً له عمرًا مديدًا وأن يحفظه الله من كل شر.

و نشرت الفنانة مديحة حمدي صورة لسمير صبري وعلقت عليها (أيها السادة المحترمون أرجوكم لا تشركونا معكم في أخبار كاذبة، تأثر في الأرحام والزملاء).

وتابعت الفنانة مديحة كامل (آسفة جدًا جدًا الأخ والزميل الرائع أستاذ سمير صبري، أعطاك الله الصحة ودوام العافية والعمر المديد، وفعلًا هذا درس ليّ شخصيًا، أن أتحرى الدقة والصدق في الخبر قبل أن أعلق.. ومرة أخرى آسفة جدًا جدًا لأستاذ سمير.. دُمت لنا ولجمهورك ومحبيك).

من جهته وصف الفنان سمير صبري ما تم تداوله اليوم من شائعة وفاته عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنها قلة أدب.

وتابع قائلًا في تسجيل صوتي له مع برنامج ET بالعربي : (مش فاهم الناس اللي فاضية تطلع اشاعات على الناس، دي قلة أدب، والاشاعات المغرضة اللي بتطلع على الوسائل الحديثة).

وأضاف قائلًا (نفسي اللي بيكتبوا الحاجات دي واللي بينزلوا الأخبار دي يتأكدوا من صحتها عيب كدة عيب).

جدير بالذكر أن سمير صبري الذي شارك مؤخرا في فيلم (ديدو) مع كريم فهمي، كرم من قبل إدارة مهرجان (دير جيست) عن مشواره الفني الكبير، حيث أعرب عن سعادته بهذه الجائزة قائلا: (سعيد إني بتكرم وأنا عايش مش زي ما بنسمع تكريم اسم الفنان الراحل!).