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مديرة أعمال عمرو دياب تتخطى الحدود بعد ضربها أحد المعجبين على الوجه وتحطيم هاتفه!

مديرة أعمال عمرو دياب تتخطى الحدود بعد ضربها أحد المعجبين على الوجه وتحطيم هاتفه!
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