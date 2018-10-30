مديرة أعمال عمرو دياب تتخطى الحدود بعد ضربها أحد المعجبين على الوجه وتحطيم هاتفه!

صورة من حفل عمرو دياب في لندن

يبدو أن النجم المصري عمرو دياب تترافق معه الكثير من الأحداث والمواقف أينما ذهب، حيث انتشرت الكثير من الأخبار المتعلّقة به منذ وصوله إلى لندن وإحيائه لحفله على ملعب ويمبلي، ومن أغرب ما تم تداوله مؤخرًا، هو قيام مديرة أعماله هدى الناظر بالتعدي على أحد المعجبين بالضرب وقيامها بكسر هاتفه.

وفي التفاصيل، كشفت تقارير صحفية عن هذه الحادثة التي وقعت في حفل عمرو دياب في لندن وأيضًا عن أسبابها بشكل واضح، وحسب ما ذكر، فإن مديرة أعمال الهضبة قامت بالتعدي على معجب وصفعته على وجهه، ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، حيث صادرت الهاتف من الشاب وقامت بتحطيمه.

وبعد البحث والتدقيق، تبيّن أن السبب الذي دفع هدى الناظر للقيام بهذا الأمر هو رغبة المعجب بالتقاط بعض الصور التذكارية له مع نجمه المفضّل وإصراره على ذلك مع العلم أن التصوير كان ممنوعًا خلال الحفل ، لذا حاولت منعه من ذلك وقامت بضربه وكسرت هاتفه بشكل سريع دون تردد، ولولا تدخل الأمن في اللحظات الأخيرة وفرض سيطرتهم على الموقف، لكانت الأحداث تفاقمت كثيرًا.

وسبب هذا الأمر غضبًا عارمًا لدى جماهير عمرو دياب، والذين اعتبروه موقف همجي وغير حضاري وطالبوا نجمهم المحبوب بأخذ قرار بإقالة هدى الناظر في أسرع وقت ممكن، حيث أنها سبق وأن كان لها عدة مواقف أخرى مثيرة للجدل.

الجدير بالذكر، أن الفنان عمرو دياب أحيى حفله في لندن بحضور بناته جانا وكنزي، بالإضافة إلى تواجد دينا الشربيني أيضًا، ويعد هذا الحفل هو الأول ضمن الجولة الترويجية للألبوم الجديد "كل حياتي" ومن المقرر إحياء المزيد من الحفلات في عدة دول أوروبية أخرى.

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