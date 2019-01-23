مدير أعمال هيفاء وهبي يفتح النار على مايا دياب و يسخر منها!

مدير أعمال هيفاء وهبي يفتح النار على مايا دياب

هاجم محمد وزيري مدير أعمال النجمة هيفاء وهبي، الفنانة مايا دياب، بعد التصريحات الأخيرة التي أدلت بها في برنامج (ديو المشاهير)، والتي انتقدت تصرف وائل كفوري بالاهتمام بمصاحبة هيفاء وهبي خلال إحدى الرحلات لحضور احتفالية فنية مؤخرا وتجاهلها رغم أنها تربطها به علاقة صداقة قوية.

وعلق محمد علي التصريحات فى موقع التواصل الاجتماعى (تويتر): (ممكن حد يقوللي مايا دياب إيه تاريخها الفني؟.. يعني أفلام مسلسلات أغاني مكسرة الدنيا، هي فعلا بالمريخ.. عشان كده مش بنسمع عنها.. آسف جدًا بس الموضوع صعب حبتين)، حسب موقع صدى البلد.