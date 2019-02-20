مذاقات واحتفالات وعروض ألعاب نارية!

مأكولات شهية والكثير من المرح في فبراير

يشهد شهر فبراير العديد من الفعاليات المهمة مثل مهرجان طيران الإمارات لموسيقى الجاز، إلا أن عودة مهرجان دبي للمأكولات أضفت المزيد من الحيوية على الأجواء. تقدّم هذه الفعالية المميزة والتي تستمر على مدى أسبوعين فرصة مميزة لعشاق الطعام لاستكشاف المطابخ والمطاعم المتعدّدة في دبي. وإليكم أبرز ما يتضمّنه مهرجان دبي للمأكولات لهذا العام.

عروض الألعاب النارية

يتخلّل مهرجان دبي للمأكولات العديد من عروض الألعاب النارية التي تستضيفها دبي في مختلف أنحاء المدينة.

يمكنكم الحضور مع العائلة إلى swyp كانتين الشاطئ، الفعالية الشاطئية المميزة في مهرجان دبي للمأكولات، لتذوّق أشهى الأطباق من شاحنات الطعام ومشاهدة عروض الألعاب النارية عند الساعة 8.35 مساءً.

التاريخ: 21 و25 فبراير، 1 و9 مارس (8.35 مساءً)

أما "ذا بييش" في جي بي آر، فهو مهرجان مذاقي دائم، حيث يضم مجموعة من المطاعم المحلية والعالمية. احجزوا طاولتكم في أحد المطاعم أو اختاروا مكانكم المفضل على الشاطئ لمشاهدة الألعاب النارية عند الساعة 9 مساءً.

التاريخ: 21 فبراير، 1 و8 و9 مارس (9 مساءً)

يشهد 25 فبراير اليوم الوطني للكويت الـ58. واحتفالاً بالعلاقات الأخوية بين الدولتين، صممّ عرض "تخيّل" الذي سجّل أرقاماً قياسية عالمية مرّتين في دبي فستيفال سيتي مول، عرضاً خاصاً يستخدم الليزر والضوء والمياه، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية. احجزوا طاولتكم في أحد مطاعم "فستيفال باي" على الواجهة المائية لتستمتعوا بمشاهدة الألعاب النارية المميزة.

التاريخ: 25 فبراير (9 مساءً)

تجارب مذاقية مميزة

لا شكّ في أن هذا هو الوقت الأمثل لتغيير كل ماتعرفونه عن الطعام. فقد صمّمت العديد من المطاعم البارزة في دبي قوائم خاصة، وتجارب تذوّق، ودروس طهي، وتجارب استثنائية خصيصاً لمهرجان دبي للمأكولات. إليكم بعض التجارب، لكن يمكنكم الاطلاع على المزيد من خلال هذا الرابط.

تقدّم "إنكد" مفهوماً مذاقياً جديداً وتجارب إبداعية غير اعتيادية ومبتكرة، حيث تُفاجئ أفضل الذواقة بالأطباق التي تقدّمها، من خلال طريقة التقديم، وذلك بعنوان "أطباق غير اعتيادية من إنكد".

جربوا جلسة شاي ما بعد الظهيرة في سفينة كوين إليزابيث 2 التي تحوّلت إلى فندق عائم في دبي. تجوّلوا بين ممرات السفينة للوصول إلى مقدمتها التاريخية - وهي مساحة غير متاحة أمام الجمهور في العادة - حيث يمكنكم الاستمتاع بالإطلالة الخلابة على أفق دبي، وتذوّق مجموعة من الوجبات الخفيفة.

أما عشاق اللحوم فيمكنهم التوجّه إلى "ذا ميت كومباني" لتجربة تذوّق أشهى اللحوم. وسيتمكن الضيوف من تذوّق مجموعة من أطباق اللحوم وتعلّم تفاصيل هذه الأطباق بدءاً من طريقة الحفظ ووصولاً إلى حرارة الطهي الأمثل.

احتفالات ومأكولات وترفيه

لا تقتصر نشاطات مهرجان دبي للمأكولات على المطاعم فحسب، إذ يُعد swyp كانتين الشاطئ فعالية خارجية رائعة تستضيف شاحنات الطعام على شاطئ جميرا. تُقسم هذه الوجهة إلى مناطق محددة وهي ساحة الطعام، ومنطقة الرياضة، والمنطقة العائلية وغيرها، ويتخلّلها ورش عمل تفاعلية للطهي، وعروض ونشاطات وأبرز الطهاة.

تتضمن المطاعم المشاركة في هذا العام مأكولات محلية مع مطعم "3 فلس"، وكعك ياباني، وأجنحة دجاج مشوية مع "فرينغز"، ودوناتس بحجم صغير مع "دوه" وغيرها الكثير.