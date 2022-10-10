"مذهلة" تعرض عايض يوسف للتنمر..ومحمد عبده يدافع عنه

تعرض الفنان السعودي الشاب عايض يوسف للتنمر والانتقادات بسبب تأديته أغنية فنان العرب محمد عبده بطريقة لم تعجب البعض منهم.

عايض يوسف يتعرض للتنمر

أدى عايض يوسف أغنية "مذهلة" على خشبة مسرح أبو بكر سالم خلال مشاركته في أمسية شعرية، وتعرض للهجوم لمحاولته تقليد فنان العرب من حيث الأداء، إلَّا أنه فشل بذلك- على حد تعبيرهم- لاسيما أن الأغنية تعتبر من أشهر أغاني محمد عبده وما تزال تلقى صدًا كبيرًا.

محمد عبده يدافع عن عايض يوسف

وبدوره دعم الفنان السعودي محمد عبده الفنان الشاب بكلمات تشجيع وثناء لتقديمه الأغنية بشكل جميل، وأشاد بصوته وإحساسه الجميل في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه على موقع تويتر، وكتب: "حبيبي عايض أحسنت أحسنت، حقيقي كنت رائعاً، صوتك سليم، أدائك سليم، صوتك جميل وإحساسك جميل".

وقدم محمد عبده نصيحة لعايض، داعيًا إياه بعد الالتفات للانتقادات التي يتعرض لها، مشددًا على أنه يصبح علامة لجيله من الفنانين، وقال: "عايض ولا يهمك، لا تريهم إلا الشجرة المثمرة، سوف تعلم في وقتك وجيلك، متوقعاً له مستقبل كبيراً في عالم الغناء..ستصبح من الفنانين الكبار، أنت الآن كبير وستكبر أكثر".

عايض يوسف برد على محمد عبده

وأعرب عايض عن سعادته بإشادة محمد عبده له، مُعيدًا مشاركة الفيديو عبر حسابه الخاص، وعلَّق: "أستاذي العظيم وأستاذ كل الأجيال وفخر الفن العربي والسعودي أعلم علم اليقين أنك الفنان الأشمل والأعظم في فنناً".

كما أثنى على حسن أخلاق النجم السعودي لدعمه وتشجيعه، مُضيفًا: "والآن أعلم أن إنسانيتك وكرم أخلاقك يوازي ويفوق عظمة فنك التي لا يفوقها شيء،وطوقت عنقي بفضل لا يمكن نسيانه، ذكرك لاسمي يكفيني فما بالك بإشادة منك".

