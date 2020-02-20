مذيعة قناة الـ MBC 3 بلوك مثير.. والجمهور "ما عادت تنفع لتقديم برامج الأطفال"!

ضَجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الإعلامية المصرية "أصالة كامل" التي تخلت عن شعرها الطويل وظهرت بلوك مثير.

أصالة التي عرفت عن طريق تقديمها لبرامج الأطفال عبر قناة الـ MBC 3، أثارت الجدل بلوكها الجديد الذي وُصف بـ المثير، وانتقد البعض إطلالاتها التي أصبحت تعتبر جريئة نوعاً ما وغير مناسبة وخصوصاً أن الأطفال يحبونها على آثر تقديمها لبرامج الأطفال، إذ علق أحدهم "ما عادت تنفع لتقديم برامج الأطفال"، إلا أنها أكدت أنها سعيدة بستايلها الجديد وكانت تفكر منذ مدة بقص شعرها إلا أنها لم تكن تمتلك الجرأة الكافية في وقتها.

هذه ليست المرة الأولى التي تصبح فيها أصالة حديث السوشال ميديا، فقد صرحت بأنها قامت بعملية تجميل لمنطقة الذقن "تكساس"، كما أنها نفخت شفاهها بالفيلر، ونفت أنها قامت بأي عملية تجميل لأنفها وأن سبب التغير فيه هو خسارتها لـ 15 كيلو غرام من وزنها دفعةً واحدة.

تصريح أصالة جاء بعد التغير الملحوظ في وجهها ومهاجمة رواد السوشال ميديا لها لأنها ما تزال صغيرة في العمر وأنها جميلة من دون الحاجة لمثل هذه العمليات.



للمزيد من قسم الترفيه:

والدة ابن قصي خولي تُكذبه وتثير التساؤلات حول حقيقة زواجهما!

رانيا يوسف وإيمان العاصي تقدمان وصلة رقص لدعم نجوم المهرجان..فيديو!

طليقة نجم (بنت الجيران): بعد الشهرة ضربني و قطع ورقة الزواج!