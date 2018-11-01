مراد باش أوغلو في قبضة الشرطة بعد فضيحة جديدة!

مراد باش أوغلو

فضيحة جديدة يعيشها النجم التركي مراد باش أوغلو، وذلك بعد قيام الشرطة التركية بإلقاء القبض عليه بعد شكوى تقدمت فيها زوجته هاندا برماك تتهمه فيها باقتحام منزلها وتهديدها بالقتل والاعتداء عليها وعلى صديقها بالضرب.

وانتشر عبر عدد من المواقع الإخبارية التركية فيديو يظهر فيه لحظة قيام الشرطة التركية بالقاء القبض على النجم التركي من أجل سجنه والتحقيق معه بخصوص الاعتداء على زوجته.

والجدير بالذكر ان برماك رفعت دعوى طلاق على الفنان مراد باش وذلك بعد الفضيحة التي عاشها بسبب انتشار صور حميمية تجمعه بابنة شقيقه، والتي صدمت الشارع التركي وتم توجيه تهمة سفاح القربى إلى النجم التركي.

وحاول باش وقتها إنكار الأمر ونفي أنه هو أو ابنة شقيقة من يظهران بالصورة، إلا أن التحريات أثبتت أنهما هما من يظهران بالصورة وأنهما على علاقة وكانا يقضيان وقتًا رومانسيًا على أحد اليخوت بعيدًا عن أعين الناس.

وتسببت هذه الحادثة بمرور ابنة شقيقه بحالة من الأكتئاب والمرض وطلاقها من زوجها، بالإضافة لخسارة مادية أصابت مراد باش، كما ورفض المنتجين التعامل معه، ومازالت القضية مستمرة وبانتظار إصدار الحكم النهائي فيها.