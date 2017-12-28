مراد بوريكي يكتسب وزن زائد ويصدم متابعيه في أخر ظهور له!

مراد بوريكي

بالرغم من غيابه عن الساحة الفنية عربيًا، يتواصل نجم برنامج ذا فويس بموسمه الأول المغربي مراد بوريكي مع متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام بشكل مستمر.

ومؤخرًا نشر بوريكي صورة جديدة له تجمعه بزميلته في نفس البرنامج المغربية نجاة رجوي، بدا فيها بوريكي مختلفًا بشكل كبير بسبب اكتسابه وزن زائد.

يُذكر أن بوريكي كان قد حصد لقب ذا فويس بموسمه الأول في عام 2012، وكان بوريكي وقتها ضمن فريق الفنان اللبناني عاصي الحلاني.

وبالرغم من حصوله على اللقب وتمتعه بصوت مميز جعله الأول بين زملائه في البرنامج، إلا أن بوريكي لم يحقق أي نجاح جماهيري عربيًا، وانحصرت شهرته في وطنه الأم المغرب.