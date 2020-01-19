مرح جبر تصدم الجمهور في أحدث صورها..هل خضعت لعمليات التجميل؟

حالة من الجدل أثارتها الفنانة السورية مرح جبر خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد أن تداول البعض صورة لأحدث ظهور لها، دفعت العديد من روّاد مواقع التواصل للتأكيد على موضوع أنها شوهت ملامحها بسبب خضوعها لعمليات التجميل، وهو الأمر الذي جعلها تتصدر محركات البحث على جوجل.

وفي التفاصيل، خرجت الفنانة مرح جبر عن صمتها خلال أحدث لقاء إذاعي عبر "ميلودي إف إم" السورية، ونفت كل ما تردد حول إجرائها عمليات التجميل وتشوه وجهها، وقالت: "لكل من يقول مرح جبر نزعت حالها بعمليات التجميل، أرد عليهم مرح بجمالها نزعت عمليات التجميل وأنا أبدو أصغر من سني وليس هناك أي داع لزيارة طبيب التجميل برأيي".

وفي سياق الحديث، تابعت مرح جبر كلامها خلال اللقاء وكشفت أيضًا عن سر طلاقها من زوجها السابق الكاتب السوري عثمان جحا بعد زواج 10 سنوات، وأوضحت أنها مرت في العديد من الأزمات المالية في تلك الفترة، إلّا أنها حاولت أن تحافظ على استمرارية العلاقة لكن في النهاية لم تصمد، حيث أن الإفلاس كان سيد الموقف.

يذكر أن مرح جبر شاركت مؤخرًا في مسلسل "عندما تشيخ الذئاب" مع كل من عابد فهد وسلوم حداد ويعرض حاليًا على قنوات إم بي سي، وشاركت أيضًا في مسلسل "هوا أصفر" من بطولة يوسف الخال وسلاف فواخرجي ونادين تحسين بك.

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