مرزوقة تقود حرب ضد الرجال.. وعلى رأس جيشها "هيفاء وهبي، نادين نسيب نجيم وموديل روز"!

نشأت خلال الساعات الماضية، حرب إلكترونية بين الرجال والفتيات على خلفية مسابقة أفضل صورة.

أطلق أحد رواد السوشال ميديا مسابقة لـ اختيار أجمل صورة من تصوير صاحبها عبر حساب تويتر، والفائز الذي سيحصل على أكثر أرقام إعجاب سينال مبلغ مالي بسيط للمركزين الأول والثاني.

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عندي لكم مسابقة لصاحب " أفضل صورة "

كل شخص ينزل صورة فقط من تصويره ..

راح يكون فيه ٣ فائزين ، ٢ منهم باللايك وواحد بالتقييم

- المركز الاول للاكثر لايك ٥٠٠ ريال

- المركز الثاني للاكثر لايك ٢٥٠

- الفائز بالتقييم ٢٥٠



الشروط : متابعة @Ulefif — منصور (@MansHFC) May 17, 2020

الأمر الذي ظهر في البداية وكانه مسابقة بسيطة، تحول لمجزرة إلكترونية بين فريق الرجال والفتيات بعد أن تدخل المشاهير فيها، إذ أن الصورتين اللواتي خطفن الأنظار كانت لواحدة من الفتيات تدعى "مرزوقة"، والأخرى لـ شاب يدعى "أبو قحط".

والله من تصويري،،،والله الله باللايكات 🙈❤️❤️❤️ pic.twitter.com/UMBMdhT2VX — مرزوقه|كود ستايلي MR44 (@mrz_4l) May 18, 2020

مشاهير السوشال ميديا والفن شاركوا بالدعم ومن بينهم "هيفاء وهبي، موديل روز، هند القحطاني، الدكتورة خلود، أنغام، أحلام الشامسي، نادين نسيب نجيم" وغيرهم والذين دعموا الفتاة المدعوة مرزوقة.

أما الشاب "أبو قحط" فقد تلقى دعم من "محمد الهنيدي" وصفحات رياضية أخرى، إلا أن هذا الدعم لم يكن كافي بعد أن فاز فريق الفتيات بـ أكثر من مليون إعجاب لـ مرزوقة خلال 24 ساعة تقريباً.

وتابع فريق الفتيات الاحتفال عبر السوشال ميديا بـ فيديوهات مضحكة وصور ضمن تفاعل كبيرما زال مستمر لليوم وتصدر إسم مرزوقة التريند في تويتر.

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