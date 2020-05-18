تسريبات تكشف حقيقة إفساد نبيلة عبيد لمقلب رامز جلال..!

أثارت حلقة الفنانة نبيلة عبيد في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الكثير من الجدل خلال اليومين الماضيين، وذلك حتى قبل أن تعرض على الشاشة.

ولكن وبحسب العديد من التقارير الصحفية، بدأت تحوم حاليًا العديد من الأسئلة والتوقعات حول هل ستذاع حلقة نبيلة عبيد أم لا، ويعود سبب ذلك إلى أن الفنانة نبيلة عبيد أفسدت تنفيذ المقلب على رامز جلال لأنها حضرت بفستان، على عكس باقي الفنانات اللواتي حضرن للمقلب بملابس كاجوال، وهو ما أجبر رامز على إيقاف المقلب المعهود وإجراء الكثير من التغييرات.

وبحسب موقع فوشيا، ونقلًا عن مصادر من داخل البرنامج، فإن حلقة نبيلة عبيد ستذاع خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك، ولكن الحلقة ستكون عبارة عن فقرة للفنانه أروى وسوف يظهر رامز جلال ويجري حديث طريف مع النجمة القديرة.

من جهة أخرى، كان الفنان رامز جلال قد تحدث حول حلقة نبيلة عبيد في برنامج "يحدث في مصر" قبل بداية رمضان، وأشار وقتها بأنه عدل المقلب ولم يضغط على الفنانة نبيلة عبيد بسبب عامل السن.

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