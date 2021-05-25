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مرمر تعلن وفاة والدها بمنشور على "انستغرام"

منشور 25 أيّار / مايو 2021 - 10:46
مريم رضا
مريم رضا

أعلنت الفاشونيستا الكويتية مريم رضا خبر وفاة والدها رضا حسن أحمد محمد عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

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نشرت مريم رضا، المعروفة باسم "مرمر"، صورة سوداء كتب عليها: "البقاء لله.. انتقل إلى رحمة الله والدي رضا حسن أحمد محمد.. لا حول ولا قوة إلا بالله".

وكان من بين المعزيين الفاشونيستا الكويتية "دلال الدب"، وكتبت: "عظم الله اجركم 😢 الله يرحمه يا رب ويصبركم".

وعلَّقت الممثلة الكويتية بثينة الرئيسي، وكتبت: " لا حول ولا قوه الا بالله 💔 عظم الله اجركم ومثواه الجنه يارب".

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ويذكرأن والد مرمر قد جرى توقيفه إثر محاولته السفر إلى دبي وبحوزته كمية ضخمة من الذهب تصل قيمتها لى 205 ألف دولار تعود ملكيتها لها، وذلك بعدما صدر بحقها قرار من النائب العام بتجميد حسابها المصري ومنعها من السفر بقضية غسيل أموال المشاهير.

وتبيَّن أن فواتير الذهب التي كانت بحوزته مشبوهة، إلَّا أنه أوضح رغبته في استبدال المجوهرات بشقة في دبي.

مرمر

كلمات دالة:مريم رضامرمروفاةغسيل أموال

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