شائعات غريبة تلاحقه و مروان خوري مستاء

عبر النجم مروان خوري عن انزعاجه الشديد من الشائعات، التي تنتشر على بعض المواقع الإخبارية اللبنانية.

وغرد من خلال حسابه على (تويتر) قائلًا: (تردّد عبر بعض المواقع الالكترونية والصفحات الاجتماعية خبر مشاركتي في افتتاح احدى صالات الأفراح في العاصمة الاردنية).

وأضاف: (أودّ أن اؤكد أنه لا صحة للخبر وأنه لا مشاركة لي من أي نوع في الحفل المذكور.. اقتضى التوضيح وشكرًا)، حسب موقع صدى البلد.

وكانت هناك شائعات انتشرت ايضًا منذ أسابيع وزعمت تدهور الحالة الصحية لمروان خوري إلا أنه حرص على نفيها وعبر عن انزعاجه من انتشارها.