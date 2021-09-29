مروان خوري يطرح أحدث أغانيه (أنت كما أنت) و بالفصحى

طرح المطرب مروان خوري أحدث أغانيه والتي تحمل اسم (أنت كما أنت) على موقع يوتيوب،الأغنية رومانسية وهي من كلمات سلامة خلفان، ألحان مروان خوري، توزيع الكسندر ميساكيان وميكس وماسترينغ داني خوري، ويقول مطلعها: (أنت، كما أنت.. يا هِيامي.. يا همسَ الغرام.. إليك يا من غمرتَ زوايا قلبي بوِدّكْ.. وتربّعتَ عرش الهوى بلطفكْ..).

يذكر أن آخر أعمال مروان خوري، ديو غنائي مع الفنانة العراقية أصيل هميم بعنوان (حكاية حب) من كلمات د. يوسف سليمان، الحان محمود عيد، توزيع اليكساندر ميساكيان، ميكساج روجيه ابي عقل. وتتميّز أنها باللهجة الخليجية.