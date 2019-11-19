مروان خوري يلغي حفله في المكسيك بسبب عارض صحي

اعتذر الفنان اللبناني مروان خوري و للمرة الثانية، عن إحياء حفلًا غنائيًا في المكسيك كان المفروض أن يحييه في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وكتب خوري على حسابه الرسمي بموقع (تويتر): (إلى المحبين الأعزاء للأسف نتيجة للإجهاد والسفر ومحاولتي لإتمام حفلاتي على أكمل وجه إلا ذلك ضاعف من حدة الوضع الصحي مما أدى إلى إصابتي بالتهاب رئوي حاد يمنعني من اقامة حفل المكسيك بتاريخ 22 نوفمبر)، حسب موقع مصراوي.

وأضاف: (لما تتطلبه الرحلة من جهد وعدم إمكانية الغناء بشكل يرضيني وبالتالي يرضى الجمهور الكريم، وبالتالي اقدم اعتذاري ايضا للشركة المنظمة لما بذلته من جهد لتحقيق هذه الرحلة على أمل التعويض في أمل خر).

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يعتذر فيها خوري، وسبق وأن اعتذر عن إحياء حفلًا غنائيًا خاصًا في سلطنة عمان يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني.