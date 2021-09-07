مروة راتب تكشف ما وقع لها بسبب الحسد والعين.. وجني يحاول الدخول بها!

طلبت الفاشونيستا السورية المقيمة في الإمارات، مروة راتب ، من متابعيها أن يذكروا اسم الله في كل مرة يرونها؛ وذلك بعد تعسُّر حالها نتيجة الحسد والعين وتعرضها لمواقف لا تحسد عليها.

وشاركت مروة راتب متابعيها عبر تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو تتحدث فيه عن الأمور الغربية التي وقعت لها بسبب الحسد، وكمية الطاقة السلبية والتعليقات التي تتلقاها يوميًا من المتابعين، حتى أن ذلك بات يؤثر على صحتها ونفسيتها وعلاقاتها مع الآخرين.

وقالت الممثلة: " هلكتوني ودمرتوني بعيونكم...إرحموني أنا أكثر إنسانة محسودة".

وذكرت راتب بعض المواقف الغريبة التي وقعت لها بسبب الحسد، فبعد شرائها سيارة مكرالين الفارهة بشهر وقع لها حادث سيارة دمر سيارتها كاملة، ثم ابتاعت سيارة مازيراتي جران توريزمو احترقت في مكانها، وأي شيء تمسكه يقفز من يدها فجأة، كما أن حقيبتها الكريستالية انقسمت نصفين دون أن تلمسها وذلك بعدما نشرت صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت أنها تستقبل عدد كبير من الرسائل والتعليقات التي تتبع حياتها ابتداءً من المبالغ المالية الضخمة التي تحصل عليها من الإعلانات إلى كمية الطعام الذي تتناوله دون زيادة وزنها ونتيجة ذلك لم يعد بمقدورها الأكل بسبب الحرقة التي تصيبها.

مروة راتب تلجأ للرقاة الشرعيين

وكشف راتب أنها لجأت لشيوخ الدين والرقاة الشرعيين، ومدربة طاقة لمعرفة أسباب حالتها الصحية والنفسية، وقد أشار أحدهم أن هناك جني يحاول الدخول بها أو أنها متعرضة لمس عين. كما زارت الأطباء لمعرفة علتها و تناولت المكملات الغذائية والبروتينات والفتيامينات، لكن لا نتائج إجابية.

وأوضحت أنها تنهار بالبكاء فجأة ودون سابق إنذار في منتصف إعلانها.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الفيديو، فكتبت إحداهن ساخرة: " ع ايش ياحسره والله انتي اخذتي مقلب في نفسك بلاه ع ايش ع الزاوتين الي ورا".

وعلَّقت أخرى: "استغفرالله عطيناك عين من قوه الثقه الي فيك صدقيني بس كذا".

وكتبت أخرى منتقدة: " شعندها المزهريه الانتيكه، معيونه على ايش بس بس لاعت جبدنا ترى كل ساع طالعه لنا".

ورجَّحت إحدى المتابعات أن ما يحصل لها نتيجة عمليات التجميل، وكتبت معلقة: " والله اللي دمرك التريلا اللي مسويتها وراك ومن جنوبك صار عندك خلل في التركيبه صدقيني لا عين ولا حسد".