مروة راتب تُشوه نفسها مُجدداً وهذه المرة عن طريق حقن الشفاه...تحولت لـ بطة!

عادت الممثلة السورية المُقيمية في الإمارات مروة راتب لإثارة الجدل من جديد بعد أن خضعت لعملية تجميل جديدة وهذه المرة كانت حقن الشفاه بالفيلر.

مروة شاركت فيديو جديد لها أظهرها بشفاه ممتلئة بطريقة غير طبيعية نتيجة الحقن المبالغ وعلقت بـ "ما شاء الله رسمة الشفايف تجنن...كل حد يعرف كيف رسمة شفايف مروة تجنن"!

الجمهور بدوره سخر من مروة بعدة تعليقات كان منها "زين ليش هالحجم اوك سوي من حقج تجملين وتحبين الجمال بس ليش اووڤر"...وتابع آخر "وش هذا بشر ولا دمية بلاستيكية"...وجاء في تعليق أحدهم "استغفر الله شفايفها تلعب النفس..تحولت لـ بطة".

مروة راتب تستعرض جسدها!

مروة كانت منذ أشهر قد صدمت الجمهور بعد أن أطلت على المتابعين بجسد غريب بسبب التجميل المبالغ فيه بمنطقة الحوض والذي أظهر عريض للغاية، ونالت الممثلة انتقادات واسعة ولاذعة وقتها من الجمهور كان أبرزها "الله يرحم حالها كيف تنام ع جنبه". وتابع آخر "لا تنسون يا بنات حسب كلامها و كلام دكتورتها ترا كلنا نبي نفس جسمها".

وعلى الرغم من الإنتقادات تمارس مروة حياتها بشكل طبيعي من دون أي تأثر، كما أنها تشارك فيديوهات تعلق فيها بأن جسدها جميل ومثالي وأن الفتيات يحلمن بالحصول على جسد مثل الذي تمتلكه.

مروة راتب جسمي من احلا الأجسام في الوطن العربي وكل البنات يغارون مني



تقييمكم لجسم مروة راتب من 10 ؟ pic.twitter.com/75cV04B0D1 — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) February 12, 2021

يذكر أن راتب كانت قد شاركت فيديو منذ مدة تظهر سعادتها باعتقاد بعض السياح بأنها اجنبية، وظهرت راتب وهي تسير داخل الأسواق برفقة صديقتها وعلقت بـ "حلى شي بالموضوع الناس الاجانب هني واللي يبيعون كلهم يتحروني انا اجنبية ويتحرون حنان الدليل السياحي"..وتابعت الممثلة وهي تضحك انها تسمع البعض يتكلمون بالهندية والانكليزية "انت سأليها من أي دولة هي" ثم علقت بـ "أنا من دولة لم تخلق على وجه الكرة الارضية يا سادة".

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