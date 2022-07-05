مروج الرحيلي تكشف عمرها الحقيقي.. 22 أم 28؟!

أطلَّت الفاشينيستا السعودية، مروج الرحيلي ، عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" للكشف عن عمرها الحقيقي، بعدما كان مثار تساؤلات متابعيها وفضولهم.

عمر مروج الرحيلي الحقيقي

شاركت مروج الرحيلي متابعيها مقطع فيديو تكشف من خلاله عمرها الحقيقي لكن بطريقة ملتوية، فلم يكن واضحًا ما إذا كانت بعمر الـ22 أم الـ28، حيث قالت: اللي اتولدوا في 94 يعني عمرهم 22 سنة، معقول بيني وبين الثلاثينات عامين! أنا عن نفسي مو مصدقة لو مش مصدقة خلاص".

وتابعت مُشيرةً أن عمر الثلاثين سيكون بمثابة تغيير جذري لشخصيتها، قائلة: "الصراحة أنا عن نفسي مو مصدقة، معقول يا جماعة ما شاء الله ما شاء الله بقالي سنتين على الثلاثين! والله يا جماعة عن جد عمر الثلاثين بحسه فخامة، ووقت ما هوصل للثلاثين هكون جادة ما هخليكم تقولوا نكت ماسخة

كما لفتت مروج الأنظار إليها بسبب تغيُّر ملامحها خاصة بعد إجرائها عملية تجميل لأنفها، فقد تساءل المتابعون إذا ما أجرت عملية تكبير لشفاهها مستخدمةً تقنية الفيلر أم أنه مجرد أحد تأثيرات الفلاتر.

تغريم رهف القطاني و مروج الرحيلي

وكانت مروج الرحيلي قد أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق؛ بسبب رحلتها برفقة رهف القحطاني إلى جزر المالديف، حيث أمرت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية بفرض غرامات عليهما بقيمة 400 ألف ريال سعودي (قرابة 107 آلاف دولار) مؤكدة دون تسميتهما أنهما "خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي".

وأعرب وزير الدولة للشؤون الإسلامية بالمالديف، إلياس جمال الوادوي، عن استيائه من الفيديوهات المنشورة، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات بحقهما.

وكتب الوزير عبر تويتر: "نستنكر المقاطع المسيئة من إحدى مشهورات السناب السعوديات للمالديف وشعبها، والتي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، ونطالب السفارة السعودية في المالديف، بالقيام بدورها وفق القانون".

وتابع: "علاقاتنا مع المملكة وقيادتها هي علاقة الروح بالجسد، وهذه التصرفات فرديةٌ ولا تمثل المملكة وشعبها الأوفياء".